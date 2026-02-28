Sanremo il passaggio di testimone per il 2027 | l’investitura di Conti a De Martino oggi in diretta

Oggi si è svolto a Sanremo un evento speciale: il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 ha consegnato in diretta il testimone al suo successore per il 2027. La cerimonia, trasmessa in televisione, ha visto l’investitura ufficiale di chi condurrà il festival nella prossima edizione. La scena si è svolta davanti a pubblico e telecamere, segnando il passaggio ufficiale di consegne.

(Adnkronos) – Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 passerà in diretta il testimone al suo successore per il 2027. E' questo il motivo per cui Stefano De Martino sarà questa sera al Teatro Ariston. Poco dopo le 23 di oggi 28 febbraio, durante la finale, come recita la scaletta (suscettibile di variazioni di orario) che circola dietro le quinte del festival, Carlo Conti scenderà in platea. E il motivo – apprende l'Adnkronos – è proprio uno scambio di battute con De Martino sul festival 2027. D'altronde che l'investitura di De Martino fosse nell'aria si era capito da una serie di 'indizi' disseminati durante la settimana del festival.