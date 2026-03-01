Sanremo team salentino accanto al vincitore Sal Da Vinci e ai principali artisti

Durante il Festival di Sanremo, un team salentino è stato presente accanto al vincitore Sal Da Vinci e agli altri artisti principali. Tra loro c’era Mauro Russo, regista di San Pietro Vernotico, che ha già lavorato a videoclip di artisti famosi e al film “Cobra”. La sua presenza ha rappresentato un collegamento tra il mondo della musica e quello della regia.

SANREMO – Un team salentino a contatto con gli artisti di una delle principali etichette musicali al Festival di Sanremo: si tratta di Mauro Russo, regista di San Pietro Vernotico già noto per aver firmato alcuni videoclip per i nomi più conosciuti del panorama nazionale e per il cinema "Cobra.