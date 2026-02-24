Sanremo attesa per gli artisti campani al Festival | Sal Da Vinci tra i favoriti

Il Festival di Sanremo 2026 vede tra i protagonisti Sal Da Vinci, conosciuto per le sue canzoni popolari, che si presenta tra i favoriti grazie alla sua lunga carriera. La forte presenza di artisti campani deriva dalla crescente attenzione verso i talenti della regione. Tra i partecipanti spiccano anche giovani emergenti pronti a conquistare il pubblico. La manifestazione si prepara a ricevere un grande afflusso di fan e media da tutta Italia. La prima serata si avvicina rapidamente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Festival di Sanremo 2026 ospita una nutrita rappresentanza di artisti della Campania. Tra i Big campani in gara annoveriamo LDA & Aka 7even, per la prima volta in questa formazione sul palco dell’Ariston con “Poesie clandestine”. Inoltre assistiamo al debutto sanremese del rapper Luchè con il brano “Labirinto”. Un grande ritorno invece per Sal Da Vinci, che partecipa con il brano “Per sempre sì” ed è tra i favoriti di questa edizione, mentre altro assoluto debuttante è Samurai Jay, che presenta “Ossessione”. Il grande Tullio De Piscopo sarà poi ospite durante la serata delle cover prevista per il 27 febbraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Chi è Sal Da Vinci, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Sal Da Vinci si presenta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per me sì, dopo aver conquistato il pubblico con il successo di Rossetto e caffè.

Sanremo 2026: Sal Da Vinci sfida l’amore usa e getta, tra promesseSal Da Vinci torna a cantare a Sanremo 2026, dopo diciassette anni, portando un brano che affronta il tema dell’amore vero e duraturo.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci e Samurai Jay

