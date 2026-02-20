Sal Da Vinci | Canterò la mia promessa sul palco di Sanremo

Sal Da Vinci annuncia che manterrà la promessa di esibirsi al Festival di Sanremo. La sua partecipazione si avvicina e si prepara a cantare il brano «Per sempre sì», scritto con Merk & Kremont, produttori noti per i loro successi radiofonici. Il cantante ha dichiarato di voler portare sul palco un pezzo che rappresenta un impegno personale. La sua performance è attesa nel contesto di una delle serate più importanti della manifestazione.