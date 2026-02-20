Sal Da Vinci | Canterò la mia promessa sul palco di Sanremo
Sal Da Vinci annuncia che manterrà la promessa di esibirsi al Festival di Sanremo. La sua partecipazione si avvicina e si prepara a cantare il brano «Per sempre sì», scritto con Merk & Kremont, produttori noti per i loro successi radiofonici. Il cantante ha dichiarato di voler portare sul palco un pezzo che rappresenta un impegno personale. La sua performance è attesa nel contesto di una delle serate più importanti della manifestazione.
La carica di Sal Da Vinci si abbatte sul Festival di Sanremo. Tra qualche ora il cantante salirà sul palco dell'Ariston per proporre il brano in gara «Per sempre sì», scritto in collaborazione, tra gli altri, con Merk & Kremont che sono garanzia di tormentone e successo radiofonico. Dopo il Festival il via a una lunga tournée che, tra estate e prossimo autunno, lo vedrà protagonista sui principali palcoscenici d'Italia e del mondo. (Carlo Antini) .🔗 Leggi su Iltempo.it
