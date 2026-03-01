A Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto con il brano Per sempre sì, dedicandolo alla sua Napoli. La finale della 76ª edizione del festival ha visto anche Sayf arrivare inaspettatamente secondo con Tu mi piaci tanto. La competizione ha coinvolto diversi artisti, con il pubblico e la giuria che hanno assegnato i premi in base alle esibizioni.

La finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria (non a sorpresa ) di Sal Da Vinci con Per sempre sì che si è lasciato alle spalle, per così dire, Sayf, a sorpresa in altissima posizione con la sua Tu mi piaci tanto. Quinto posto per Fedez e Masini con Male necessario, quarto per Arisa con Magica favola, terza la bravissima Ditonellapiaga con Che fastidio. Il capitolo più atteso si è aperto all’insegna della cronaca internazionale: Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti hanno voluto fermarsi subito, prima di qualsiasi nota, per rivolgere un appello alla pace alla luce dell’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì: “Questo premio è per la mia Napoli”

Sanremo 2026, Sal Da Vinci in gara con Per sempre sìSal Da Vinci sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Per sempre sì .

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’(Adnkronos) – Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026.

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sanremo 2026, il Festival va a Sal Da Vinci: Per sempre sì trionfa all'Ariston davanti a Sayf e Ditonellapiaga; Chi ha vinto Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci. La classifica finale; Nicolò Filippucci, chi è il cantante che ha vinto le Nuove Proposte a Sanremo 2026; Sanremo 2026: riassunto della finale del Festival.

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo RanieriSal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì. Trionfo napoletano dopo 38 anni da Massimo Ranieri con Perdere l’amore. La canzone d’amore conquista l’Ariston e chiude un Festival storico. fanpage.it

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci, secondo Sayf, terza DitonellapiagaAnnuncio a sorpresa in diretta: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Gino Cecchettin e l’infinito numero di femminicidi ... repubblica.it

Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo. #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com