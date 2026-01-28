Sanremo 2026 – Sal Da Vinci | Per sempre sì da tre generazioni

Sal Da Vinci torna a parlare della sua lunga carriera e della vita privata, in occasione di Sanremo 2026. L’artista rivela di aver vissuto un amore che dura da tre generazioni, un legame forte che ha resistito nel tempo. Durante l’evento, si è lasciato andare a ricordi e aneddoti sulla sua musica e sulla famiglia, confermando di essere ancora pieno di energia e passione. La sua presenza sul palco e le sue parole hanno catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

di Barbara Carere Sal Da Vinci: alla scoperta della vita privata e della carriera di un artista che ha saputo. Sal Da Vinci: alla scoperta della vita privata e della carriera di un artista che ha saputo reinventarsi, tra grandi successi discografici e il ritorno attesissimo sul palco più importante d'Italia Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, nasce a New York nel 1969. Luogo insolito per un artista profondamente legato a Napoli, ma il motivo è presto detto: quell'anno suo padre, Mario Da Vinci, celebre cantante e attore della sceneggiata napoletana, si trovava negli USA in tournée per aprire i concerti di Domenico Modugno.

