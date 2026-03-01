sanremo sal da vinci condivide con geolier il premio le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa della 76ª edizione di Sanremo, il vincitore Sal Da Vinci ha condiviso con Geolier il premio, confermando la loro collaborazione. Sal Da Vinci ha parlato della sua esperienza al festival e dell’importanza di mantenere la propria identità artistica. I due artisti sono stati protagonisti di un momento di confronto pubblico, mentre si preparavano a ricevere il riconoscimento.

Sanremo, Sal Da Vinci e l’arte di restare fedeli a sé stessi. Arriva in conferenza stampa il vincitore della 76esima edizione. C’è un momento, ogni anno, in cui l’Italia si specchia. Non davanti allo specchio di casa, ma davanti a quello gigantesco e luminoso del palco dell’Festival di Sanremo. È lì che si incrociano sogni, nostalgie, polemiche, rinascite. È lì che la musica smette di essere solo suono e diventa racconto collettivo. E se immaginiamo quell’orchestra che accorda gli strumenti, le luci che si accendono lentamente e il pubblico che trattiene il fiato, tra le voci che potrebbero attraversare quel palco ce n’è una che porterebbe con sé il profumo del teatro, del mare e di una Napoli intensa e sentimentale: quella di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo, Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier”(Adnkronos) – "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso...

Sal Da Vinci: "Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì"L'ultima conferenza stampa di Sanremo si è aperta con le parole del vincitore Sal Da Vinci e degli altri due arrivati sul podio Sayf e Ditonellapiaga.

