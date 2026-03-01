Sanremo la commozione di De Martino | sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027

De Martino annuncia di essere stato scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, esprimendo la sua felicità e ringraziando la Rai, l’amministratore delegato, il direttore intrattenimento e Carlo Conti, che gli ha passato il testimone durante l’evento. La notizia è stata comunicata durante una serata pubblica, accompagnata da un momento di emozione.

«Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore per questa opportunità straordinaria, e Carlo Conti che con molta generosità ha voluto che fossi qui stasera per passarmi il testimone». Così Stefano De Martino ha commentato l’ufficializzazione della sua conduzione del Festival nel 2027. La notizia – già anticipata prima dell’inizio della puntata finale – è stata confermata durante la trasmissione: Carlo Conti è sceso in platea per salutare De Martino, annunciando che sarà lui il prossimo anno a condurre il Festival, e ne sarà anche direttore artistico. 🔗 Leggi su Open.online

