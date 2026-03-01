Sanremo la classifica dalla sesta alla 30esima posizione Arisa Sal Da Vinci Ditonellapiaga Sayf e Fedez & Marco Masini sono i finalisti – Il video

A Sanremo, sono stati annunciati i finalisti della gara musicale. La classifica dalla sesta alla 30esima posizione viene mostrata, con cinque artisti che si distinguono come finalisti. Tra loro ci sono Sal da Vinci con il brano Per sempre sì, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Arisa con Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e Fedez insieme a Marco Masini con il brano Male necessario.