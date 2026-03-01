Sanremo la classifica dalla sesta alla 30esima posizione Arisa Sal Da Vinci Ditonellapiaga Sayf e Fedez & Marco Masini sono i finalisti – Il video
A Sanremo, sono stati annunciati i finalisti della gara musicale. La classifica dalla sesta alla 30esima posizione viene mostrata, con cinque artisti che si distinguono come finalisti. Tra loro ci sono Sal da Vinci con il brano Per sempre sì, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Arisa con Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e Fedez insieme a Marco Masini con il brano Male necessario.
Sal da Vinci con Per sempre sì, Ditonellapiaga con Che fastidio!, Arisa e la sua Magica favola, Sayf con Tu mi piaci tanto e in fine Fedez & Marco Masini con il brano Male necessario sono i 5 finalisti. Ecco la classifica dalla sesta alla 30esima posizione della finale del Festival di Sanremo 2026: Sanremo, l’endorsement di Adriano Celentano a Ermal Meta per la canzone su Gaza: «Impossibile che tu non vinca». La risposta del cantante Elettra Lamborghini, l’incubo dei festini non finisce: scappa a Montecarlo per dormire, ma la musica la sveglia anche lì – Il video Sanremo, Raf tradito dalle telecamere: beccato a sistemarsi i genitali prima di esibirsi. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: A giocarsi la vittoria: Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini
Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...
Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci.
Temi più discussi: Sanremo 2026, la classifica della quarta serata delle cover (e le top 5 precedenti); Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Serena Brancale, Arisa, Sayf, Luchè e Sal Da Vinci nella top 5; Sanremo, tutte le classifiche delle serate del Festival; Sanremo 2026, la classifica della prima serata. I migliori 5 da Arisa a Ditonellapiaga.
Sanremo 2026, la classifica e la cinquina al ballottaggioCi siamo quasi: ecco i cinque nomi che si giocano la vittoria al Festival di Sanremo 2026. In ordine casuale ... rockol.it
Sanremo 2026, la classifica: Serena Brancale fuori dalla Top 5Ecco la classifica finale di Sanremo 2026: cresce l'attesa per la canzone vincitrice, mentre il pubblico in sala ha già manifestato dissenso per l'esclusione dalla Top 5 di Serena Brancale, Ermal Meta ... movieplayer.it
”Per sempre sì" L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026 facebook
SAL DA VINCI VINCE IL FESTIVAL DI #SANREMO2026 x.com