Tra pochi minuti si conoscerà il nome del vincitore di Sanremo 2026. I cinque finalisti sono Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini, che si sono sfidati durante la serata. La decisione finale spetta alla giuria e al pubblico presente in sala. La proclamazione avverrà nelle prossime ore, mettendo fine a questa edizione del festival.

F ra pochissimi minuti si scoprirà il vincitore di Sanremo 2026. Il nome è fra questi cinque cantanti: Sal Da Vinci, Sayf, Arisa, Ditonellapiaga e Fedez con Masini. Dopo le esibizioni dei tutti i 30 Big in gara, il televoto ha decretato la classifica Top 5 dei finalisti per la vittoria. Ora si procede con una nuova votazione che somma Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). La canzone e artista con la percentuale di voto complessiva più elevata in quest’ultima votazione verrà proclamato vincitorevincitrice. Levante e il bacio con Gaia a Sanremo: «Un gesto spontaneo, nessuna censura» X Leggi anche › Chi vincerà Sanremo 2026 secondo le Intelligenze Artificiali Chi vince Sanremo 2026? La Top 5 finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A giocarsi la vittoria: Sal Da Vinci, Arisa, Ditonellapiaga, Sayf e Fedez con Masini

Sanremo 2026, ascoltati i 30 brani in gara, le pagelle: Fedez & Masini vincenti, Ditonellapiaga e Brancale top, Sal Da Vinci underdogAbbiamo ascoltato in anteprima i brani in gara al Festival di Sanremo 2026: relazioni tossiche, famiglie imperfette, fragilità maschili e desiderio...

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e LuchèSi è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Una raccolta di contenuti su Sal Da Vinci.

Discussioni sull' argomento Andateci voi a giocare a nord del Circolo polare artico; Comitati Federbocce - Serie B, preparatevi, sarà un'ultima giornata da carta, penna e calcolatrice; Chi vincerà Sanremo 2026 per gli scommettitori? I nuovi pronostici dopo le cover; Torres, Alfonso Greco non fa calcoli: Ci serve la vittoria, per la classifica e per i tifosi.

Sal Da Vinci - “Per sempre sì”: 8 Vestito come un paggetto, tra Nino D’Angelo, i Ricchi e Poveri, Pupo e gli Abba fa scatenare l’Ariston. Il pugno sul palmo su «accussì» è il gesto liturgico con il quale alimenta una psicosi collettiva. Ingiocabile. facebook

Sal Da Vinci fa letteralmente esplodere l'Ariston #Sanremo2026 x.com