Sanremo il grande finale | vince Napoli con Sal Da Vinci e De Martino prossimo conduttore

Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Napoli, rappresentata da Sal Da Vinci, durante la serata finale che ha visto anche il passaggio di consegne a De Martino come prossimo conduttore. L’evento si è distinto per le standing ovation e le dichiarazioni contro la guerra, mentre l’edizione 2027 è già annunciata con una nuova conduzione. La serata ha segnato il finale della 76ª edizione del festival.

Sanremo 2026, l’ultima notte: emozione, passaggio di testimone e vittoria di Sal Da Vinci La 76ª edizione arriva al gran finale tra standing ovation, dichiarazioni contro la guerra e un futuro già scritto: Sanremo 2027 parlerà con una nuova voce. La città dei fiori trattiene il respiro. È terminata la quinta e ultima serata del Festival, quella che chiude il cerchio, che pesa come un verdetto e vibra come un addio. I trenta big sono tornati in scena per un’ultima corsa, un’ultima possibilità, un’ultima carezza al pubblico dell’Ariston regalata nella veste migliore da ognuno. A guidare il viaggio sono stati ancora loro: Carlo Conti al quale ormai siamo tutti affezionati, e Laura Pausini, affiancati dall’eleganza giornalistica di Giorgia Cardinaletti e dall’ironia imprevedibile di Nino Frassica. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Festival di Sanremo 2026, intervista esclusiva a Enrico Nigiotti: “Soddisfatto di come sono andate le serate. Spero che vinca Sal Da Vinci. Stefano De Martino prossimo conduttore? Sta costruendo una splendida carriera”Enrico Nigiotti incarna lo spirito autentico del musicista che costruisce ogni brano con cura e dedizione, come farebbe un artigiano con la propria...

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: ecco tutti i premi consegnati nel gran finaleAl Festival di Sanremo 2026 non sono stati assegnati semplici premi: sono state accese stelle.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è Sal da Vinci. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleDe Martino condurrà il Festival 2027. Tanti appelli dei Big per la fine delle guerre. Bocelli arriva a cavallo, Nino Frassica fa ridere l’Ariston, il messaggio di Gino Cecchettin ... ilgiorno.it

Sanremo 2026, la finale in diretta. La top 5 della finale: Fedez Masini, Ditonellapiaga, Sayf, Arisa e Sal Da VinciSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo. #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com