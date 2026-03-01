Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, Sal da Vinci ha conquistato il primo posto con la canzone “Per sempre”. La sua performance, accompagnata da una narrazione visiva, ha attirato l'attenzione fin dall'inizio della manifestazione. La vittoria è arrivata in modo inatteso, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. La sua esibizione rimarrà nella memoria di questa edizione del festival.

Sal da Vinci ha vinto inaspettatamente la 76esima edizione del Festival di Sanremo, con una canzone Per sempre che dal giorno 1 è stata accompagnata da una narrazione anche visiva. Fin dalla prima sera sul palco del Teatro Ariston, infatti, la sua gestualità — coerente con una formazione artistica napoletana e un background tra musica e teatro — ha accompagnato il brano con una precisione quasi scenica. Nella chiusa, soprattutto, c’è un gesto che è diventato un pò la sua firma: la mano che si alza, l’anello indicato e offerto alla telecamera. Un richiamo immediato al tema dell’amore eterno, della promessa mantenuta. Il “per sempre” cantanto che si è trasformato in immagine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

A sorpresa Sal da Vinci vince Sanremo con un Cartier che è Per Sempre

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo, Antonio Ricci 'oracolo': «Ve l'avevo detto un mese fa»Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo ma, forse, per Antonio Ricci, ideatore e autore del tg satirico Striscia la Notizia, la sua vittoria non ... ilgazzettino.it

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, secondo Sayf, terza DitonellapiagaSal Da Vinci ha vinto all'Ariston: primo alla 76ma edizione del Festival della Canzone Italiana, il brano è stato subito il tormentone della kermesse ... virgilio.it

Sal da Vinci espugna Sanremo e vince con "Per sempre sì". Sayf è secondo e si congeda dal suo splendido Sanremo portando con sé sul palco l’adorata mamma, cui dedica la sua "Tu mi piaci tanto" - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com