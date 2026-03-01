Sal Da Vinci, cantante napoletano, si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision con il brano

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 28: Alessandro Mager, Sal Da Vinci, Carlo Conti, Laura Pausini and Sayf and attend the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 28, 2026 in Sanremo, Italy. (Photo by D.VenturelliGetty Images) Il cantante napoletano è già pronto a sbarcare anche a Vienna con il suo "Per sempre sì": il brano dedicato alla moglie è già entrato tra i più attesi della manifestazione La danza con Mara Venier sotto il palco, la lunga attesa, le votazioni finali e poi il trionfo: è stato proprio il Festival di Sal Da Vinci, che a Sanremo ha vinto davanti al giovane Sayf, debuttante come i precedenti vincitori Angelina Mango e Olly, e a Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci in trionfo: dopo Sanremo può vincere anche l'Eurovision? Le quote

Sanremo 2026: Sal Da Vinci può vincere il Festival? La parola agli esperti SisalQuesta 76esima edizione del Festival di Sanremo vanta una nutrita presenza di artisti campani che stanno conquistando consensi sul palco dell’Ariston...

Sanremo, la scalata di Sal Da Vinci mette paura ai big: può vincere? I bookie ora ci credonoSANREMO, ITALY - FEBRUARY 24: Sal Da Vinci attends the 76th Sanremo Music Festival 2026 at Teatro Ariston on February 24, 2026 in Sanremo, Italy.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Sal Da Vinci trionfa a Sanremo: la sua Per sempre sì è già tormentone; Sanremo, Sal Da Vinci in lacrime: la standing ovation dell’Ariston.

Domenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Sal Da Vinci, a che oraDomenica In Sanremo 2026: quando canta (ci sarà) Sal Da Vinci, a che ora. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026, il sindaco di Napoli: Ti aspettiamo in Comune per festeggiareNapoli si prepara ad accogliere Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo. Manfredi: Orgogliosi di te e di Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival ... fanpage.it

Sal da Vinci espugna Sanremo e vince con "Per sempre sì". Sayf è secondo e si congeda dal suo splendido Sanremo portando con sé sul palco l’adorata mamma, cui dedica la sua "Tu mi piaci tanto" - facebook.com facebook

Sanremo, STANDING OVATION all’Ariston per Sal Da Vinci Sorprende che Carlo Conti non l’abbia minimamente menzionata/sottolineata… #SalDaVinci #Sanremo2026 x.com