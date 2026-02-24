porto la musica house dentro casa sanremo

Remo Giugni, DJ fiorentino nato nel 1982, porta la musica house a Casa Sanremo a causa della sua passione per le sonorità elettroniche. Durante la settimana, farà ballare gli ospiti dell’area hospitality del Festival, all’interno di The Club. La sua presenza crea un’atmosfera energica e coinvolgente, attirando l’attenzione di chi desidera vivere un’esperienza musicale diversa. Molti partecipanti si preparano a scatenarsi con i suoi beat coinvolgenti.

Nella capitale della canzone italiana tornerà anche il dj fiorentino classe 1982 Remo Giugni. Una settimana in cui farà ballare gli ospiti di Casa Sanremo, l’area hospitality del Festival, all’interno di The Club, lo spazio dedicato alla musica house. Giugni, com’è tornare a Casa Sanremo per il secondo anno di fila? "Una grandissima emozione, perché ogni anno sorprende. Casa Sanremo è ancora più curata e grande. E io mi sento un po’ un veterano, i promotori mi trattano come una vecchia guardia. Poi, arrivo con le ultime cinque canzoni che hanno scalato le classifiche mondiali dell’house. Presentare questi successi a un pubblico di addetti ai lavori mi dà grande energia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Vi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del VelvetVi porto dentro la casa in collina che custodisce i 13 mila dischi del Velvet, il locale storico di Rimini chiuso da anni ma ancora vivo nei ricordi di chi lo ha frequentato, nato dall’amore appassionato di Marco, il suo ex proprietario, che ha deciso di conservare la collezione come un tesoro personale anziché venderla.

Sanremo, Samurai Jay: «Al Festival rappresento la musica fatta con leggerezza. E se vinco porto i miei in crociera». L’intervistaSamurai Jay, nome d'arte di Gennaro Amatore, ha dichiarato che partecipa a Sanremo per portare musica leggera e spensierata, dopo aver ricevuto l'invito da Carlo Conti.

CAPAREZZA - IO SONO IL VIAGGIO (Official Video)

Si accendono le luci su Sanremo… e anche su Frasassi! . Siamo a Casa Sanremo e oggi abbiamo vissuto una giornata bellissima: una tappa del progetto #FrasassiGreenChallenge proprio qui, con oltre 200 ragazzi delle scuole di Sanremo e dintorni. - facebook.com facebook