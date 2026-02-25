Sanremo 2026 intervista a Nicolò Filippucci | Amici mi ha dato una grandissima opportunità Ora vi porto nella mia ‘Laguna’ di pensieri

Nicolò Filippucci ha vinto Sanremo Giovani con il brano ‘Laguna’, spinto dalla voglia di mostrare il suo talento. La vittoria nasce dall’impegno e dalla passione che dedica alla musica ogni giorno. Ora si prepara a salire sul palco dell’Ariston, desideroso di vivere questa esperienza unica. La sua “Laguna” di emozioni e sogni si fa strada verso la grande scena. La sua prossima sfida è dietro l’angolo.

Dopo aver vinto Sanremo Giovani con ‘ Laguna ‘, Nicolò Filippucci è pronto a conquistare il palco dell’Ariston. Il cantante, ex allievo di Amici, punta a conquistare il primo posto anche nelle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2026. Noi di Superguidatv lo abbiamo intervistato e gli abbiamo chiesto della sua esperienza nella scuola e del rapporto con Maria De Filippi, di Sanremo Giovani e dell’emozione di salire sul palco della kermesse. Sanremo 2026, intervista a Nicolò Filippucci. Nicolò sei in gara per le nuove proposte. Come vivi questo debutto Sanremese? “Devo dire sono molto contento ed emozionato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna". In un mix di ansia e adrenalina. La video-intervistaNicolò Filippucci si prepara a salire sul palco dell’Ariston come rappresentante delle Nuove Proposte a Sanremo 2026, portando il brano

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci: «Amici una palestra, sogno di cantare con Giorgia»Nicolò Filippucci ha raccontato di aver deciso di partecipare a Sanremo 2026 per mettersi alla prova e crescere come artista.

