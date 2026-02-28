Sanremo 206 Conti prima della finale | Rimanere per un altro anno? Ve lo dirò stasera Il Festival e l’attacco all’Iran il bacio Levante-Gaia e il referendum

Sta per iniziare l’ultima serata del Festival di Sanremo, con il conduttore che annuncia di dover ancora decidere se rimanere per un altro anno, parola che rivela stasera. Nel corso della manifestazione, si sono susseguite notizie sull’attacco all’Iran, il bacio tra Levante e Gaia e il referendum. La serata si presenta ricca di eventi e tensioni che coinvolgono i protagonisti in scena.

È tutto pronto per la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo. Dopo il trionfo di Ditonellapiaga nella serata delle cover, che ha visto come protagonista anche il cantante Tony Pitony, i 30 artisti in gara torneranno a calcare il palco dell'Ariston per l'ultima volta, cercando di convincere il pubblico e la giuria a votare per loro. Ad accompagnare Carlo Conti, direttore artistico, e Laura Pausini, co-conduttrice fissa di questa edizione, ci saranno questa sera anche la giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e il comico Nino Frassica. Superospite Andrea Bocelli. «Potrei rimanere anche il prossimo anno. Lo scopriremo stasera. Ho avuto l'autorizzazione dei vertici Rai per dirlo solo stasera», ha annunciato il direttore artistico, tenendo la sala stampa sulle spine.

A Sanremo bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? Il regista del Festival Pagnussat, "C'è un rituale"Quanto avvenuto nel corso della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 durante il duetto tra Gaia e Levante non sarebbe censura.

