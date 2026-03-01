Sanremo Conti | Ho fatto da tramite tra Baudo e Stefano De Martino

Durante la conferenza stampa di ieri sera a Sanremo, Conti ha dichiarato di aver fatto da tramite tra Baudo e Stefano De Martino. Ha partecipato alla discussione e ha facilitato il contatto tra i due. La discussione si è concentrata sulla conclusione della kermesse musicale e sui passaggi finali dell’evento. Conti ha ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori per il supporto durante la manifestazione.

Si è conclusa ieri sera la 76ª edizione del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare il cantante Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Oggi si è svolta la conferenza stampa con i primi tre classificati (Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga) e i due cantanti che hanno ricevuto i premi della critica (Fulminacci e Serena Brancale), prima dell'intervento dei dirigenti Rai che hanno delineato un bilancio dell'edizione appena conclusa. Leggi anche: Sal Da Vinci: "Questo premio lo condivido con Geolier. All'Eurovision dico sì" Carlo Conti è intervenuto brevemente prima di andare via per "tornare nella sua Firenze". Il (questa volta davvero) ex Direttore Artistico della kermesse ha iniziato con i ringraziamenti: "Ringrazio tutti per questi 5 anni, che per me sono stati un percorso molto divertente e molto entusiasmante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

