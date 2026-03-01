sanremo 2027 passaggio di consegne da carlo conti a stefano de martino nel segno della commozione

A Sanremo 2027, Stefano De Martino prende il posto di Carlo Conti come conduttore e direttore artistico. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta con momenti di emozione tra il pubblico presente all’Ariston. De Martino ha iniziato ufficialmente il suo ruolo, portando avanti la manifestazione musicale più famosa d’Italia. La serata è stata caratterizzata da applausi e reazioni di sorpresa.

Il cuore dell’Ariston batte a ritmo di applausi e sorpresa. Dopo giorni di rumors e mezze parole, il passaggio di testimone tra Carlo Conti e Stefano De Martino è finalmente avvenuto in diretta durante la finale del Festival di Sanremo. Erano passate da poco le 23 quando Conti, rompendo la consueta liturgia del festival, è sceso in platea per raggiungere De Martino. “Ho un grande onore, per la prima volta accade al festival di Sanremo: posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del prossimo festival di Sanremo”, ha detto il conduttore, prendendogli la mano davanti a tutto l’Ariston. Contentissima per Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

