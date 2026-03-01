Sanremo Carlo Conti su Stefano De Martino | Ci tenevo molto a ufficializzare che sarà lui il nuovo direttore artistico del festival

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato durante un'intervista su RTL 102.5 che Stefano De Martino sarà il nuovo direttore artistico dell'evento. Conti ha spiegato di aver voluto ufficializzare questa nomina e di aver espresso grande attenzione nel comunicare questa scelta. La decisione riguarda la gestione artistica della manifestazione musicale.

Carlo Conti saluta commosso Sanremo e diserta la conferenza stampa: Ho voluto io Stefano De Martino in finaleCarlo Conti ha fatto una breve apparizione in conferenza stampa all’indomani della finale di Sanremo 2026. Prima di lasciare la sala stampa, ha salutato commosso Sanremo, poi sul passaggio di ... fanpage.it

Carlo Conti: ‘battute’ su moglie Francesca a Sanremo 2026 fanno infuriare web/ Maschilista: cos’è successoCarlo Conti: 'battute' su moglie Francesca a Sanremo 2026 fanno infuriare web! Maschilista, frase di merd*a: cos'è successo ... ilsussidiario.net

Carlo Conti, l'uomo di ghiacco, l'uomo che non si lascia andare, sempre che non lo decida lui, durante la finale di Sanremo 2026 si rivolge a sua moglie Francesca seduta in platea con una raccomandazione che, a dirla tutta, lascia una certa perplessità. Cosa - facebook.com facebook

