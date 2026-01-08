Catania bambino picchiato dal padre nuovo caso sui social | video con i fratellini finisce sotto esame

A Catania, si indaga su un nuovo episodio di violenza familiare, questa volta coinvolgendo anche i fratellini di un bambino di 11 anni. Dopo la diffusione del video condiviso su TikTok, il caso ha attirato l’attenzione sui social e le autorità sono impegnate a fare chiarezza. Segui gli sviluppi di questa vicenda, che evidenzia le criticità legate alla tutela dei minori e alla gestione delle violenze domestiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’aggressione virale al nuovo episodio pubblico. Emergono nuovi sviluppi nella vicenda del bambino di 11 anni che aveva denunciato le violenze del padre pubblicando su TikTok il video dell’aggressione, diventato virale. L’uomo, 59 anni, era stato fermato per maltrattamenti, ma successivamente rimesso in libertà dal gip, che non ha ravvisato il rischio di reiterazione del reato previsto per la custodia cautelare. Ora la storia torna al centro dell’attenzione perché i quattro fratellini, di età compresa tra 4 e 11 anni, sono comparsi in un video pubblicato su Facebook da una influencer, durante una serata in teatro, probabilmente organizzata per l’Epifania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, bambino picchiato dal padre, nuovo caso sui social: video con i fratellini finisce sotto esame Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Cisgiordania, soldato Idf obbliga bambino palestinese a imitare un cane sotto minaccia di una pistola, poi pubblica VIDEO sui social Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Picchia violentemente il figlio, video virale: padre fermato a Catania; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Bimbo brutalmente picchiato in un video virale sul web: fermato il padre padrone; Picchia il figlio di 10 anni con un mestolo di legno, il video diventa virale: fermato un 59enne. «Maltrattava anche le altre tre figlie più piccole». Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale - Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di madre e padre dell’undicenne picchiato col cucchiaio, affidando ... fanpage.it

Bimbo brutalmente picchiato in un video virale sul web: fermato il padre padrone - Il soggetto violento, identificato come il padre, si faceva chiamare "padrone". rainews.it

Il video del bambino picchiato, il sindaco di Catania: «A quel piccolo vorrei far capire che l'amore regala sorrisi» - «Poi ricevi un video, ma non riesci a guardarlo per più di pochi secondi (sperando addirittura sia una messinscena). ilmattino.it

Bambino picchiato con un cucchiaio, a Catania: sospesa la responsabilità genitoriale al 59enne ‼ leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/07/bimbo-picchiato-con-un-cucchiaio-e-virale-sui-social-sospesa-la-responsabilita-genitoriale-al-59enne/ - facebook.com facebook

#Catania Arrestato il 59enne che, in video virale su Tik Tok, picchia ripetutamente con un mestolo di legno il figlio di 10 anni della compagna. La vittima urla per il dolore. Fuori campo la voce della madre che non interviene. Il bambino è stato allontanato dall x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.