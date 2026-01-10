Bresh aggredito le foto sui social con il volto tumefatto | Un piccolo malinteso con un dobermann Cosa è successo

Bresh ha condiviso sui social le foto del volto tumefatto, spiegando che si tratta di un episodio legato a un malinteso con un dobermann. L’artista ha commentato con ironia l’accaduto, chiarendo che si è trattato di un incidente che ha preso una piega inaspettata. Ecco cosa è successo nelle ultime ore e come l’ha vissuta.

«Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano». Sceglie l’ironia Bresh per condividere con i propri fan un episodio spiacevole in cui è rimasto coinvolto nelle scorse ore. Il cantautore genovese Andrea Brasi ha pubblicato sui social alcuni scatti che lo ritraggono con ferite sul viso, gocce di sangue che escono dalla guancia e cerotti sullo zigomo e sul naso. La spiegazione: «Un qui pro quo con un doberman». Malgrado la frase ironica con cui ha accompagnato il post, diversi fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. E così, il cantante genovese ha pensato bene di rassicurarli spiegando con alcune storie su Instagram cosa gli è successo, anche questa volta non senza una piccola dose di ironia: «Ragazzi, nulla di grave. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

