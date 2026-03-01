Sanremo 2027 l’Ad Rai Giampaolo Rossi | De Martino non è una scelta individuale

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha commentato la decisione di coinvolgere Stefano De Martino come conduttore del Festival di Sanremo 2027, precisando che si tratta di una scelta collegata a un progetto complessivo e non a decisioni individuali. Rossi ha voluto chiarire che la selezione non è legata a motivazioni politiche o a pressioni esterne, ma fa parte di un piano più ampio predisposto dall’azienda.

L’Ad ha sottolineato come la nomina di De Martino non sia frutto di una decisione isolata, ma il risultato di un percorso strutturato e condiviso ai vertici dell’azienda. Rossi ha inoltre ricordato che De Martino “fu scelto due anni fa per esempio per condurre ‘Affari tuoi’ quando Amadeus fece scelte diverse di andarsene dalla Rai”. Un passaggio che evidenzia come la fiducia nei confronti del conduttore non sia recente, ma inserita in una strategia di crescita e valorizzazione interna. La scelta per Sanremo 2027 si colloca quindi in una traiettoria già avviata, che punta su un volto capace di intercettare pubblici differenti, compresi i più giovani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

