Sanremo 2026 Rossi Ad Rai | De Martino? Sarà volto futuro televisione italiana

Rossi, amministratore delegato di Rai, ha annunciato che De Martino sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2026, puntando sulla sua presenza come elemento chiave della futura televisione italiana. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare il legame tra la musica e gli artisti emergenti, con De Martino che si prepara a portare energia nuova sul palco. La sua partecipazione rappresenta un passo deciso verso un'edizione più innovativa del festival.

“Chiedere a Carlo Conti di tornare l’anno prossimo? A lui chiederei tutto, è il volto Rai ed è il grande professionista del servizio pubblico. Oggi ci concentriamo su il qui e ora”. Lo ha detto l’ Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine della presentazione della mostra dedicata a Pippo Baudo a Sanremo. Poi Rossi ha parlato di Stefano Martino e della possibilità che sia lui il futuro conduttore del Festival. “Se De Martino mi piace? L’abbiamo preso a fare ‘ Affari Tuoi ’, credo sarà un volto del futuro della televisione italiana”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lutto nella televisione italiana, addio allo storico volto RaiIl pubblico piange la scomparsa di un volto noto della Rai, morto improvvisamente a causa di un infarto.

Fiorello "frega" l'ad Rai: "De Martino a Sanremo 2027". Poi la smentitaFiorello ha scherzato su un possibile coinvolgimento di Stefano De Martino a Sanremo 2027, provocando confusione tra i presenti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Gli stylist al Festival di Sanremo 2026: chi veste chi e tutti i look dei cantanti in gara; Sanremo 2026, Gianni Rossi confermato al timone del green carpet; Spartiti stracciati, contro-festival, litigi sul palco: ci sono cose che a Sanremo sono accadute una volta (e poi mai più); Sotto Sanremo, su RaiPlay il Festival raccontato da Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi.

Sanremo 2026, l'Ad Rai Rossi: Nessuna ingerenza dalla politica, normale dibattito su Festival(LaPresse) Se ho visto ingerenze dal mondo della politica sul Festival di Sanremo? No. Così l’Ad della Rai, Giampaolo Rossi, a margine ... stream24.ilsole24ore.com

Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. L'Ad Rai Rossi: Omaggio dovuto(LaPresse) Un omaggio dovuto a Pippo Baudo? È un omaggio dovuto a un grande interprete della cultura popolare italiana, a un grande maestro ... stream24.ilsole24ore.com

Anna Lou Castoldi arriva a Sanremo per condurre il salotto “Sotto Sanremo” insieme a Nicole Rossi ed Elisa Maino - facebook.com facebook

Serena Rossi, esce il primo disco: «Sanremo Sognavo di andarci come cantante 25 anni fa. Oggi farei la co-conduttrice, ma non me l'hanno proposto» x.com