Sanremo 2026 Carlo Conti passa il testimone a Stefano De Martino | l’annuncio storico

Durante la conferenza stampa del 28 febbraio, a due giorni dalla finale, Carlo Conti ha annunciato che Stefano De Martino prenderà il suo posto come conduttore di Sanremo 2026. Conti ha detto che potrebbe rimanere, ma ha preferito non confermarlo subito, lasciando spazio a un possibile cambio di conduttore. La notizia riguarda l’annuncio ufficiale di un passaggio di consegne sul palco del festival.

“Potrei rimanere io. ma lo dirò solo stasera, non troppo tardi”, con queste parole, durante la conferenza stampa del 28 febbraio, la penultima, in vista della finale, Carlo Conti ha preannunciato quanto accaduto sul palco. L’annuncio su Sanremo, in qualche modo l’ultimo dell’edizione del 2026, quello che chiude tutti i cerchi, è arrivato. Sapevamo già il tema: dopo settimane passate a confermare la sua volontà (il suo “ultimo” Sanremo”, il quinto), alla fine ha designato il suo successore: Stefano De Martino. L’annuncio di Carlo Conti a Sanremo 2026: Stefano De Martino è il prossimo conduttore. Gli sarebbe piaciuto passare il testimone a un “giovane” o a una “donna”, e così è stato: seduto tra gli spalti, Conti è andato a salutare Stefano De Martino, confermando che sarà proprio lui il prossimo conduttore e direttore artistico. 🔗 Leggi su Dilei.it

