Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che ha presentato il brano “Per sempre sì”. Tra i finalisti della gara figuravano anche Masini & Fedez, Arisa, Ditonellapiaga e Sayf. La finale si è svolta nelle ultime ore, attirando l’attenzione di pubblico e media italiani.

SANREMO – Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. Nella top 5 finale erano arrivati Masini & Fedez, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Sayf. Alla fine ad aggiudicarsi la 76esima della kermesse canora è stato Da Vinci, con il secondo posto per Sayf e il terzo posto per Ditonellapiaga. Quarta Arisa, quinti Masini & Fedez. Il prossimo anno, come annunciato da Carlo Conti in diretta, il Festival sarà condotto da Stefano De Martino, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico. A Fulminacci va il premio della critica Mia Martini, mentre il premio Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio Tim vengono assegnati a Serena Brancale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Cinquantasei anni, nato a New York ma napoletanissimo, la recitazione come prima passione, complice il padre, grande interprete delle sceneggiate...

