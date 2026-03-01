SANREMO 2026 | SAL DA VINCI VINCE IL PODIO DEL FESTIVAL

Si conclude l’edizione 2026 del Festival di Sanremo con la vittoria di Sal Da Vinci. Il festival ha visto alternarsi momenti di musica e tensioni, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa. Sul palco si sono esibiti vari artisti, portando in scena canzoni e performance che hanno fatto discutere. Alla fine, il premio è andato a Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo posto.

Si chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena. Dopo 5 serate, è stata decretata la canzone vincitrice della kermesse: Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. CLASSIFICA COMPLETA SANREMO 2026 Sal Da Vinci – Per Sempre Sì. Sayf – Tu Mi Piaci Tanto. Ditonellapiaga – Che Fastidio!. Arisa – Magica Favola. Fedez ft. Masini – Male Necessario. Nayt – Prima Che. Fulminacci – Stupida Sfortuna. Ermal Meta – Stella Stellina. Serena Brancale – Qui con Me. Tommaso Paradiso – I Romantici. Lda ft. Aka7even – Poesie Clandestine. Luché – Labirinto. Bambole di Pezza – Resta con Me. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SANREMO 2026: SAL DA VINCI VINCE. IL PODIO DEL FESTIVAL Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince l’edizione 76 del Festival davanti a Sayf e DitonellapiagaSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre di, battendo per un soffio Sayf, terza Ditonellapiaga, a sorpresa fuori dal... Sanremo 2026, chi vince davvero? I bookmaker spingono Sal Da Vinci ma il podio resta apertoIl toto vincitori di Sanremo 2026 entra nel vivo e, a poche ore dalla finale, la sensazione è che nulla sia davvero scritto. Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra Aggiornamenti e contenuti dedicati a SANREMO. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Sal Da Vinci: 'Sono passionale e struggente dunque con orgoglio neomelodico'. Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), Nino Frassica fuoriclasse (8), Sayf e Samuray Jay mammoni (6)Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston: le pagelle ... libero.it Sanremo 2026, la finale in diretta. La top 5 della finale: Fedez Masini, Ditonellapiaga, Sayf, Arisa e Sal Da VinciSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it Vince il settantaseiesimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci con "Per sempre si"! facebook