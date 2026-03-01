SANREMO 2026 | SAL DA VINCI VINCE IL PODIO DEL FESTIVAL

Si conclude l’edizione 2026 del Festival di Sanremo con la vittoria di Sal Da Vinci. Il festival ha visto alternarsi momenti di musica e tensioni, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa. Sul palco si sono esibiti vari artisti, portando in scena canzoni e performance che hanno fatto discutere. Alla fine, il premio è andato a Sal Da Vinci, che ha conquistato il primo posto.

Si chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena. Dopo 5 serate, è stata decretata la canzone vincitrice della kermesse: Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. CLASSIFICA COMPLETA SANREMO 2026 Sal Da Vinci – Per Sempre Sì. Sayf – Tu Mi Piaci Tanto. Ditonellapiaga – Che Fastidio!. Arisa – Magica Favola. Fedez ft. Masini – Male Necessario. Nayt – Prima Che. Fulminacci – Stupida Sfortuna. Ermal Meta – Stella Stellina. Serena Brancale – Qui con Me. Tommaso Paradiso – I Romantici. Lda ft. Aka7even – Poesie Clandestine. Luché – Labirinto. Bambole di Pezza – Resta con Me. 🔗 Leggi su Bubinoblog

