Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci | tutte le emozioni della serata finale

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, si è conclusa la settantaseiesima edizione con la vittoria di Sal Da Vinci. La manifestazione ha visto esibirsi numerosi artisti e ha coinvolto il pubblico presente in sala e quello davanti agli schermi. La vittoria è stata annunciata al termine di una serata ricca di esibizioni e momenti di suspense.

Si chiude il sipario sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. È stata una serata molto emozionante che alla fine ha visto trionfare Sal Da Vinci. Sul podio con lui Sayf e Ditonellapiaga. Quarto posto per Arisa e quinto per Fedez e Masini. Premio della Critica a Fulminacci. Durante la serata c'è stato il passaggio di consegne: Carlo Conti ha annunciato Stefano De Martino come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. Super ospite Andrea Bocelli che ha incantato tutti con la sua voce. 02:10 – Vince Sal Da VinciSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026. Terzo posto per Ditonellapiaga, quarto per Arisa e quinto per Fedez e Masini.