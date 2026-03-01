Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci | siete d' accordo?

Nel corso della manifestazione musicale di Sanremo 2026, il cantante Sal Da Vinci è stato annunciato come vincitore. La sua vittoria è stata comunicata ufficialmente durante la serata finale, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La scelta è stata accolta con reazioni diverse tra gli spettatori, che hanno commentato sui social e sui media. La competizione ha coinvolto diversi artisti in gara, tutti in attesa dei risultati finali.

La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun