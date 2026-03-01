Sanremo 2026 Sal Da Vinci vince il festival Secondo Sayf terza Ditonellapiaga

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha conquistato la vittoria con la canzone 'Per sempre sì'. Al secondo posto si è piazzato Sayf con 'Tu mi piaci tanto', mentre Ditonellapiaga si è classificata terza con 'Che fastidio!'. La manifestazione si è conclusa con questi risultati ufficiali, annunciati durante la serata finale.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga con 'Che fastidio!'. Quarta Arisa con 'Magica favola', quinti Fedez & Masini con 'Male necessario'. Questa la classifica alle spalle dei primi 5: 6. Nayt 7. Fulminacci 8. Ermal Meta 9. Serena Brancale 10. Tommaso Paradiso 11. LDA & AKA Seven 12. Luchè 13. Bambole di pezza 14. Levante 15. J-Ax 16. Tredici Pietro 17. Samuray Jay 18. Raf 19. Malika Ayane 20. Enrico Nigiotti 21. Maria Antonietta & Colombre 22. Michele Bravi 23. Francesco Renga 24. Patty Pravo 25. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con "Per sempre sì", secondo Sayf, terza Ditonellapiaga Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince l’edizione 76 del Festival davanti a Sayf e DitonellapiagaSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre di, battendo per un soffio Sayf, terza Ditonellapiaga, a sorpresa fuori dal... Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sal Da Vinci. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Il Sanremo 2026 di Sal Da Vinci: dalla coreografia di 'Per sempre sì' alla standing ovation e le lacrime sul palco. Sanremo 2026, la finale in diretta. Trionfa Sal da Vinci, secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. La classifica finaleTutto quello che è successo nella finale di Sanremo 2026 di 28 febbraio: esibizioni, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), Nino Frassica fuoriclasse (8), Sayf e Samuray Jay mammoni (6)Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston: le pagelle ... libero.it ”Per sempre sì" L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026 facebook SAL DA VINCI VINCE IL FESTIVAL DI #SANREMO2026 x.com