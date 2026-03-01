Festival di Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci | secondo posto per Sayf terza Ditonellapiaga

Durante la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto, mentre Sayf ha ottenuto il secondo e Ditonellapiaga il terzo. La manifestazione ha visto performances di vari artisti italiani, con una giuria e il pubblico che hanno votato per determinare la classifica finale. La serata ha coinvolto numerosi cantanti e interpreti, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Il trionfo di Sal Da Vinci alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo segna un punto di svolta per la canzone d'autore italiana, riportando al centro della scena la melodia classica rivisitata con sensibilità contemporanea. La serata finale è stata un susseguirsi di emozioni che hanno visto il cantante napoletano scalare gradualmente le preferenze fino a raggiungere la vetta più alta. La sua canzone intitolata Per sempre sì ha saputo conquistare sia la giuria tecnica che il grande pubblico, dimostrando come il linguaggio universale dell'amore possa ancora essere declinato in modi originali e profondamente toccanti. Il successo ottenuto da Sal Da Vinci rappresenta il coronamento di una carriera lunga e coerente, vissuta sempre con un piede nella tradizione e l'altro nell'innovazione.