Sanremo 2026 vince Sal Da Vinci con Per sempre sì – La classifica finale del Festival

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria con il brano «Per sempre sì». La classifica finale vede al secondo posto Sayf con «Tu mi piaci tanto» e al terzo Ditonellapiaga con «Che fastidio!». La manifestazione si è conclusa con questa assegnazione dei premi, che ha concluso gli eventi della kermesse.

