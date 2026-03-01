sanremo 2026 sal da vinci trionfa davanti a sayf e ditonellapiaga

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto con il brano

Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre di, battendo per un soffio Sayf, terza Ditonellapiaga, a sorpresa fuori dal podio Fedez e Marco Masini. Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026. Al termine della lunga diretta su Rai1, il cantautore napoletano, con il brano Per sempre sì, ha superato di un soffio Sayf (22.2% contro 21.9%) con Tu mi piaci tanto. Terzo posto per Ditonellapiaga con il 20.3% per la sua Che fastidio!, seguito da Arisa con Magica favola, la cui rimonta si ferma al 17.7%. Chiude il ballottaggio finale la coppia formata da Fedez e Marco Masini con al 14.8%. Il Premio della Critica “Mia Martini”, votato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston, è andato a Fulminacci con Stupida sfortuna. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026: Sal Da Vinci arriva al Quirinale per fare visita al presidente Matterella

Sanremo 2026, le pagelle della finale: Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston (10), Nino Frassica fuoriclasse (8), Sayf e Samuray Jay mammoni (6)Nella quinta serata del Festival di Sanremo la differenza la fa Nino Frassica. Fedez e Masini vincitori morali, Sal Da Vinci fa venire giù l'Ariston: le pagelle ... libero.it

Sanremo 2026, la finale in diretta. La top 5 della finale: Fedez Masini, Ditonellapiaga, Sayf, Arisa e Sal Da VinciSegui il live della finale di Sanremo 2026 di stasera 28 febbraio: scaletta definitiva, co-conduttori, ospiti della serata e tutti gli aggiornamenti su vincitore e classifica finale. libero.it

