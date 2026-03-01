Sanremo 2026 la vittoria di Sal Da Vinci non è solo del popolo | i dati del televoto premiano Sayf La classifica nel dettaglio

Durante il Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto con il brano ‘Per sempre sì’, secondo la classifica complessiva. Tuttavia, i dati del televoto indicano che Sayf ha ottenuto il maggior numero di preferenze dal pubblico. La classifica finale combina i voti della giuria di esperti con quelli raccolti dal televoto.

Sal Da Vinci con la sua ‘ Per sempre sì ‘, secondo la classifica di stampa e televoto, è il grande trionfatore del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, reduce dal successo di ‘ Rossetto e caffè ‘ vince la 76esima edizione della kermesse grazie ad una canzone che parla di una promessa e di un amore che dura per sempre. Una vittoria che però non deriva solo dalla sua gente. Vediamo nel dettaglio la classifica finale e come Sal Da Vinci, per appena lo 0.3% dei voti, è riuscito a battere Sayf. Sal Da Vinci primo con 0,03% più di Sayf: la classifica con i dati del televoto e sala stampa. Che sarebbe stato il Festival di Sal Da Vinci lo si capiva da come il pubblico intonava il suo successo ‘ Rossetto e Caffè ‘ ogni volta che il cantante scendeva le scale per esibirsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da VinciNel terzo appuntamento con la kermesse andato in onda il 26 febbraio, a votare sono stati di nuovo le radio e il televoto Festival di Sanremo atto...

Sanremo 2026: il televoto incorona Sayf, ma la vittoria va a Sal da VinciAl Festival di Sanremo 2026 il pubblico da casa ha espresso un verdetto chiaro: Sayf è stato il più votato al televoto con il 26,4% delle preferenze.

Sanremo 2026, la reazione in diretta di Sal Da Vinci

Sanremo 2026, la conferenza stampa finale, la classifica e la vittoria di Sal Da VinciOk la cinquina è giusta, o comunque possibile, umanoide, potabile, nonostante le inevitabile contestazioni dell’Ariston. Alla fine televoto, sala stampa e radio ... ilmattino.it

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

A poche ore dalla vittoria del Festival di Sanremo 2026, il napoletano Sal Da Vinci commenta il trionfo parlando in un’intervista video con il giornalista del Mattino, Federico Vacalebre. #ilmattino #saldavinci #sanremo - facebook.com facebook