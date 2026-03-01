Sanremo 2026 trionfo di Sal Da Vinci | dedica emozionante a Napoli

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, il cantante napoletano ha vinto il premio principale con il brano “Per sempre sì”. La sua esibizione ha ricevuto applausi sia dal pubblico che dalla giuria, consolidando la sua posizione come protagonista della manifestazione. La vittoria è stata annunciata durante la serata finale, in cui ha ricevuto il trofeo tra gli applausi degli spettatori presenti all’Ariston.

È Sal Da Vinci il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il celebre cantautore napoletano ha conquistato il pubblico e la giuria dell’Ariston con il suo brano “Per sempre sì”, portando a casa il premio più ambito della kermesse canora. La vittoria arriva dopo una serata finale intensa, in cui l’artista ha saputo unire tradizione e modernità con una performance dal forte impatto emotivo, suggellata da una standing ovation. La sua canzone, che parla di amore, impegno e speranza, ha trovato una risonanza profonda nel pubblico di tutte le età. Con questo trionfo, Sal Da Vinci entra nella leggenda di Sanremo e regala alla sua città un motivo in più per celebrare la musica italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

