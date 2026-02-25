Sanremo 2026 tanta Napoli tra cantanti e orchestra | da Luché a Kekko D’Alessio a Sal Da Vinci

L’emozione è palpabile tra amici e famiglia prima dell’esibizione di Samurai Jay sul palco dell’Ariston. Poi Carlo Conti lo annuncia. Una vera e propria festa che ha contagiato tutta Mugnano. La famiglia è entusiasta. Samurai Jay, il ragazzo cresciuto tra i vicoli di Mugnano, sul palco più prestigioso della musica Italiana, l’orgoglio non solo della sua famiglia, ma di tutta l’area nord. Intanto “Ossessione” è già un successo e un ritornello fresco che resta in testa. Mai come quest’anno Napoli conquista il palco del Festival di Sanremo con un’ondata di artisti e sonorità diverse, ma unite dalla stessa radice partenopea. Ad aprire il quadro è Luché, in gara con “Labirinto”: una storia d’amore tormentata che mescola rap e melodia, con atmosfere e groove dal sapore anni ’80. Cambio di ritmo con Samurai Jay, che accende l’Ariston con un sound fresco ed estivo. Applausi e coro del pubblico per Sal Da Vinci: scende le scale accompagnato dalle note del suo successo “Rossetto e Caffè” e al termine dell’esibizione l’Ariston gli tributa una standing ovation. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Sono Gennaro Amatore, nato a Mugnano di Napoli, alto 1.82 metri più o meno, single, occhi verdi circa, felice, solare, gasato tanto: Samurai Jay debutta a Sanremo 2026Gennaro Amatore porta 'Ossessione' al Festival e per la serata cover si esibirà con Belén Rodríguez e Roy Paci ... ilfattoquotidiano.it

TESTO ‘POESIE CLANDESTINE’ CANZONE LDA E AKA7EVEN/ Analisi e significato (Sanremo 2026): Napoli I love youIl duo LDA e Aka7even porta a Sanremo un brano intenso come una sceneggiata napoletana: sentimenti e amore per la città partenopea. ilsussidiario.net

Tanta Avola al Festival di Sanremo: talento, musica e tradizione in vetrina nazionale - facebook.com facebook

Manca veramente pochissimo a quella che sarà la più pazza delle mie avventure professionali: martedì 24 febbraio su Rai Uno inizia Sanremo. Il festival della musica italiana è stato il mio battesimo a soli 18 anni e quest’anno tornerò lì per la prima volta come x.com