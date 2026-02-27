Dalla grattatina di Raf a Sal Da Vinci pronto per i matrimoni a Napoli | i meme migliori sulla terza serata di Sanremo 2026

La terza serata di Sanremo 2026 ha portato momenti divertenti e meme che hanno invaso i social, tra battute su Raf che si gratta e l’attesa per Sal Da Vinci pronto a celebrare matrimoni a Napoli. Le immagini più condivise hanno catturato l’attenzione del pubblico, creando un’atmosfera più leggera rispetto alle serate precedenti. La serata si è conclusa con un mix di musica e scherzi che hanno coinvolto gli spettatori.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata un po’ più movimentata delle precedenti, nonostante la consueta verve istituzionale e misurata di Carlo Conti. Come sempre accade, i social hanno reso alcuni momenti della serata meme virali, regalando risate e ironia al pubblico della rete. Tra i contenuti più condivisi e commentati c’è una clip di Raf, tradito dalle telecamere mentre, prima di esibirsi, si sistemava i pantaloni all’altezza dei genitali ed è subito diventato materiale per numerosi meme. L’ironia su Sal Da Vinci. Ma il vero protagonista della satira social della serata è stato Sal Da Vinci e la sua canzone Per sempre sì. Sul web gli utenti hanno ironizzato sul fatto che il brano potrebbe già diventare la colonna sonora dei matrimoni futuri. 🔗 Leggi su Open.online

