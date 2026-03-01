sanremo 2026 trionfa sal da vinci e conti incorona de martino per il 2027 con lui clerici

Durante l’ultima serata del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha conquistato il primo posto, mentre Carlo Conti ha annunciato il suo incarico come conduttore per l’edizione del 2027, affiancato da Clerici. L’evento si è aperto con un’anticipazione di Conti in conferenza stampa, in cui ha comunicato il suo ruolo futuro, lasciando in secondo piano la vittoria di Da Vinci.

L'ultima serata del Festival di Sanremo si è presto trasformata in uno show pirotecnico a suon di colpi di scena, anticipato da Carlo Conti in conferenza, quando ha svelato un annuncio per stasera sul futuro della kermesse. "Magari rimango io", aveva detto sibillino, scatenando rumors e speculazioni. Poche ore e l'arcano è stato svelato. Conti ha annunciato la successione, per la prima volta nella storia, in diretta durante il Festival. "Vi posso dire che Stefano sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo", ha scandito Conti.

Sanremo 2026, trionfa Sal Da Vinci. Carlo Conti passa il testimone a De MartinoFinale densa di colpi di scena al Festival di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci con Per sempre sì al termine di una sfida incerta fino all’ultimo.

Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De MartinoSANREMO (ITALPRESS) – Sal Da Vinci è il vincitore del 76° festival di Sanremo con “Per sempre sì”.

