Si è concluso il rito pagano. Dopo cinque serate di agonia acustica, televoti stralunati come bilanci di una partecipata pubblica e siparietti che farebbero rimpiangere persino un’interpellanza parlamentare di Gasparri, abbiamo il verdetto. Ha vinto Sal Da Vinci. Con un brano dal titolo profetico: “Per sempre sì”. Un titolo che sembra scritto sotto dettatura da un ufficio marketing della Democrazia Cristiana anni 50 o da un consulente di Palazzo Chigi a caccia di consensi facili tra i nostalgici del neomelodico istituzionalizzato. Il volere popolare non si discute, ci mancherebbe. Lo diceva anche Pilato prima di lavarsi le mani e lo dicono oggi i sovranisti del telecomando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026 | Sal ha vinto, l’Europa trema. Possiamo davvero presentarci all’Eurovision con un pezzo del genere?

