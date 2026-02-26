Durante la sua performance a Sanremo 2026, l’artista napoletano si è commosso al punto da essere sopraffatto dalle emozioni, tanto da dover fermare il brano. La standing ovation che ha seguito ha coinvolto il pubblico in un applauso lungo e sentito, creando un momento intenso e condiviso da tutti. La scena ha lasciato un ricordo forte tra chi ha assistito.

Una reazione inaspettata ha travolto l’artista napoletano durante l’esecuzione di “Per sempre sì”: così potente da costringere Sal quasi ad interrompere il canto. Ecco cosa è successo davvero. C’è un istante in cui la gara finisce ed inizia la storia. Quel momento, a Sanremo 2026, porta il nome di Sal Da Vinci. L’artista napoletano è appena sceso dal palco dell’Ariston, ma l’eco di quanto accaduto pochi minuti fa sta già dominando le ricerche sul web. Non è stata solo un’esibizione: è stato un terremoto emotivo che ha visto l’intero teatro alzarsi in piedi prima ancora che la canzone finisse. Mentre Sal intonava le note finali della sua “Per sempre sì”, un brano che parla di promesse e radici, il pubblico di Sanremo ha fatto qualcosa che raramente accade durante la terza serata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Sal Da Vinci in lacrime a Sanremo 2026: la standing ovation che ha fermato il Festival “Non riusciva a continuare”

Standing ovation per Sal Da Vinci a Sanremo: l'artista napoletano infiamma l'AristonEmozionante performance del cantautore napoletano, che ha dedicato la sua esibizione a Vincenzo D'Agostino, scomparso nei giorni scorsi Standing...

Sanremo 2026, standing ovation per Beppe Vessicchio: l’omaggio che ha commosso il pubblico (e la sala stampa)Il primo emozionante omaggio del Festival di Sanremo 2026 è stato dedicato a Beppe Vessicchio, figura simbolo della kermesse e presenza...

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Temi più discussi: Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare.

Sal Da Vinci in piazza a Sanremo canta «Per sempre sì»: il karaoke improvvisato tra i fanIl cantante ha fatto anche il tutorial del balletto, sulle note del brano che porta in gara al Festival ... video.corriere.it

Sal Da Vinci è il re dei fan, il finto matrimonio con tanto di fiori e musica: «Per sempre sì» VIDEOSal Da Vinci beniamino del pubblico a Sanremo. Davanti alla chiesa in piazza San Siro il cantante napoletano ha organizzato un finto matrimonio. Arrivato a bordo di una moto, vestito totalmente ... ilgazzettino.it

È probabilmente il balletto più bello di Sanremo 2026 quello sulle note di Sal Da Vinci delle Nonne di Ostuni @associazionefilodiarianna #saldavinci #ostuni #sanremo2026 facebook

Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì' tra la folla di fan. #Sanremo2026 x.com