Festival di Sanremo 2026 le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni | Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio Samuray Jay bella sorpresa Sal Da Vinci tormentone Ditonellapiaga outsider

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara. Dopo l’ascolto in anteprima, emergono alcune preferenze e sorprese, tra cui Serena Brancale, Fedez e Masini, e la sorpresa di Samuray Jay. L’evento si conferma come un momento importante della musica italiana, con molte aspettative per le esibizioni e i risultati finali.

Oggi, 26 gennaio 2026, la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni che saranno in gara al Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio. Come anticipato da Carlo Conti, i brani parlano di rapporti personali, di sentimenti e di necessità interiori. Insomma, un Sanremo che sulla scia dello scorso anno è all’insegna della canzone sentimentale. Tanti amori finiti, rimpianti, tradimenti amori spezzati in cui a spezzare la liturgia ci sono poche eccezioni. Ermal Meta parla di guerra, J-Ax fotografa la situazione sociale dell’Italia, Tommaso Paradiso ragiona sulla paternità. Tutto il resto è amore, in particolare quello disperato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Analizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.

