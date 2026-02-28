Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo 2026 | almeno secondo l’Intelligenza artificiale di Google

Secondo l’intelligenza artificiale di Google, Sal Da Vinci avrebbe già vinto il Festival di Sanremo 2026. La questione riguarda il ruolo di questa tecnologia, spesso indicata come autrice occulta di molte canzoni, sia di quest’anno che dell’edizione precedente. In queste ore, gli utenti discutono principalmente su chi possa aver prevalso nel 75esimo festival della canzone italiana.

L’Intelligenza artificiale, evocata come autore occulto di molte canzoni di questo Festival di Sanremo, ma anche dell’edizione passata, viene particolarmente sollecitata in queste ore dagli utenti sul vincitore della 75ma edizione del festival della canzone italiana. Abbiamo sperimentato anche noi l’Intelligenza artificiale, quella accessibile tramite Google, con una domanda specifica: “Se dovessi scommettere su una sola canzone, su chi punteresti come canzone vincitrice del festival di Sanremo 2026?” La risposta dell’AI del motore di ricerca più potente della Rete è arrivata in un paio di secondi. «Se dovessi puntare tutto su un unico nome per la vittoria finale di stasera, la scommessa più solida è Sal Da Vinci con il brano “Rossetto e caffè”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sanremo, 27 febbraio 2026 - Sal Da Vinci è senza dubbio il vincitore morale del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo, perché Sal Da Vinci ha già vinto la kermesseNella “giungla” social dove tutti, ma proprio tutti, dicono la propria, le ultime giornate sono caratterizzate dal festival della canzone italiana,...

