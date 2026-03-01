Sanremo 2026 il giorno dopo – Sal Da Vinci | Andró all’Eurovision Voglio dividere questa vittoria con Geolier

Dopo la conclusione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, la sala stampa ha accolto Carlo Conti che ha presentato il podio della manifestazione. Sal Da Vinci ha annunciato pubblicamente che parteciperà all’Eurovision e ha dichiarato di voler condividere questa vittoria con l’artista Geolier. La conferenza ha rappresentato l’ultimo momento ufficiale dell’evento, con le dichiarazioni dei protagonisti.

L’ultimo atto sanremese passa per il racconto della sala stampa in una conferenza in cui Carlo Conti accoglie l’intero podio della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sal Da Vinci, Sayf è Ditonellapiaga siedono al suo fianco commentando una puntata da record con 11.022.000 spettatori medi, per uno share del 68,8%. Il conduttore Carlo Conti prende la parola con un sorriso, commentando l’ultima esperienza al Festival: “È stato un viaggio divertente, un finale d’oro e bronzo. Vado via con il cuore pieno, Firenze mi aspetta presto. Quando due mesi fa dissi no, con fermezza, l’azienda accettò, con un passaggio di consegne in gentilezza. Chiesi di poterlo fare in onda, per la prima volta, e oggi ringrazio voi, per la vostra attenzione infinita. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision 2026, la conferma dopo la vittoria a Sanremo dopo il caso OllySal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 e si appresta ora a partecipare all’Eurovision 2026.

