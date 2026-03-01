Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci ospite a Domenica In inciampa e cade | la reazione di Mara Venier

1 mar 2026

Durante la trasmissione Domenica In, il cantante e vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, è caduto mentre si esibiva in diretta. L’incidente si è verificato davanti alle telecamere e ha suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio. Mara Venier, conduttrice della trasmissione, si è mostrata sorpresa dall’accaduto. La scena è stata immediatamente seguita da interventi di assistenza e commenti tra gli ospiti.

Come ogni anno, i cantanti del Festival di Sanremo sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In. Tra i protagonisti, ovviamente, anche il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, che ha però avuto un piccolo incidente. Il cantante napoletano, infatti, è inciampato ed è caduto durante la sua esibizione, per fortuna senza riportare conseguenze. Sal Da Vinci cade in studio a Domenica In Sanremo 2026, le parole del vincitore Sal Da Vinci Fulminacci svela il playback a Domenica In Sal Da Vinci cade in studio a Domenica In Sal Da Vinci, fresco trionfatore a Sanremo con “Per sempre sì”, si è esibito nel Teatro Ariston, dove da diversi anni va in onda la puntata post-Festival del programma condotto da Mara Venier. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In.

