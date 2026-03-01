Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci ospite a Domenica In inciampa e cade | la reazione di Mara Venier

Durante la trasmissione Domenica In, il cantante e vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, è caduto mentre si esibiva in diretta. L’incidente si è verificato davanti alle telecamere e ha suscitato reazioni tra il pubblico presente in studio. Mara Venier, conduttrice della trasmissione, si è mostrata sorpresa dall’accaduto. La scena è stata immediatamente seguita da interventi di assistenza e commenti tra gli ospiti.

Come ogni anno, i cantanti del Festival di Sanremo sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In. Tra i protagonisti, ovviamente, anche il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, che ha però avuto un piccolo incidente. Il cantante napoletano, infatti, è inciampato ed è caduto durante la sua esibizione, per fortuna senza riportare conseguenze. Sal Da Vinci, fresco trionfatore a Sanremo con "Per sempre sì", si è esibito nel Teatro Ariston, dove da diversi anni va in onda la puntata post-Festival del programma condotto da Mara Venier. Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara Venier. Tutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all'Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In. Sanremo 2026: Sal Da Vinci è il vincitore della 76a edizione del Festival. Si conclude anche la 76a edizione del Festival di Sanremo. Durante la finale, Carlo Conti ha ceduto il testimone a Stefano De Martino, che condurrà Sanremo 2027. La serata finale del Festival di Sanremo 2026 vede trionfare Sal Da Vinci. "Per sempre sì", la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo, mostra la forza delle "note cordali", le note con le quali si costruiscono gli accordi e dalle quali nascono i tormentoni.