Sanremo 2026 Masini | Sono molto contento

Al termine del Festival di Sanremo 2026, Marco Masini ha dichiarato di essere molto contento, sottolineando che a 61 anni questa esperienza non poteva andare meglio. Insieme a Fedez, si è classificato al quinto posto con il brano ‘Male necessario’. La partecipazione ha coinvolto anche altri artisti e ha visto la presenza di numerosi giornalisti e pubblico presente in sala.

"Sono molto contento, a 61 anni non poteva andare meglio". Così Marco Masini al termine del Festival di Sanremo, in cui si è piazzato al quinto posto in coppia con Fedez con il brano 'Male necessario'. E adesso? "Adesso vado per i 62", scherza l'artista, che poi sul fronte musicale aggiunge: "Adesso la musica comincia, la musica comincia ogni giorno".