Sanremo 2026 ascolti flop per la prima serata Carlo Conti | Il Festival sta bene sono molto contento

Nonostante i quasi 10 milioni di telespettatori registrati, la prima serata del Festival di Sanremo 2026 è stata un flop in termini di ascolti: la kermesse, infatti, ha perso circa tre milioni di telespettatori rispetto ai 12,6 milioni di spettatori, con uno share del 65,3%, registrati nella prima puntata del 2025. Un dato, però, che non preoccupa Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale, infatti, ha dichiarato durante la conferenza stampa: “Sono molto contento e devo ringraziare per il bel risultato di ieri sera. Non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso e la stessa serenità dello scorso anno. Rimane un risultato altissimo. Il Festival sta bene, lo dimostrano questi numeri”. E ancora: “Se mi aspettavo questi ascolti? Pensavo un po’ meno, pensavo 55%, quando ho visto 58% ero molto contento. Pensavo a una flessione maggiore per la controprogrammazione, per il periodo, per tanti motivi che avevamo evidenziato in queste riunioni preliminari”. 🔗 Leggi su Tpi.it

