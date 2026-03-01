Sanremo 2026 Manfredi | Grande Sal Da Vinci ti aspettiamo in Comune per festeggiare

NAPOLI – "Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme a una grande preparazione tecnica". Così sui social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, celebra il successo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con la sua 'Per sempre sì'. "Quando abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera in piazza Plebiscito – ricorda Manfredi – ho visto un uomo dai valori veri. La vittoria a Sanremo è il riconoscimento di un percorso di arte, identità e amore per le proprie radici. A nome mio e della città dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo oò prima possibile in Comune".