Sanremo 2026 | gli ascolti della prima serata All’esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato 9,6 milioni di spettatori con uno share del 58%. Un esordio solido, ma inferiore rispetto ai numeri record dell’anno precedente, quando l’apertura aveva superato i 12,6 milioni e raggiunto il 65% di share. In termini assoluti, il calo è di circa tre milioni di telespettatori. Il confronto con il 2025 e il contesto. Il confronto con il 2025 è immediato: l’esordio della scorsa edizione aveva superato 12,6 milioni di telespettatori e aveva toccato il 65% di share, uno dei picchi più alti registrati negli ultimi anni. In termini assoluti, la flessione è di circa tre milioni di persone davanti allo schermo. Per Carlo Conti, tornato alla conduzione, il dato rappresenta un avvio solido e in linea con una soglia di attenzione che resta altissima per il prime time italiano. Tuttavia, il paragone con le edizioni guidate da Amadeus mette in evidenza un ridimensionamento dei numeri complessivi, con un ritorno su valori più vicini alla media storica del Festival. 🔗 Leggi su Tvzap.it

