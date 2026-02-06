Elettra Lamborghini si prepara per Sanremo 2026 e già fa parlare di sé. La cantante ha sfoggiato un abito firmato Rahul Mishra, un vestito che combina cristalli neri, riflessi d’argento e volumi così scolpiti da sembrare in movimento anche quando è ferma. I dettagli dell’outfit hanno catturato l’attenzione di tutti, alimentando le aspettative sulla sua presenza sul palco del prossimo festival.

Bologna, 6 febbraio 2026 — Un turbine di cristalli neri, riflessi d’argento e volumi scolpiti che sembrano muoversi anche da fermi. L’anteprima social di Elettra Miura Lamborghini è un colpo d’occhio che non lascia spazio a dubbi: a poche settimane da Sanremo, la cantante bolognese ha acceso i riflettori su quello che potrebbe essere uno degli abiti più chiacchierati del Festival. Nello scatto, condiviso con la scritta ammiccante “Dress spoiler?”, Elettra appare di spalle, appena ruotata, mentre indossa una creazione aderentissima, tempestata di micro cristalli, con una struttura scenografica che si apre sui fianchi come un’onda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini, spoiler sull’abito di Sanremo 2026: è un vestito di Rahul Mishra?

Elettra Lamborghini vola a Parigi per scegliere gli abiti di Sanremo 2026.

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Elettra Lamborghini la reazione all'annuncio dei big di Sanremo 2026

