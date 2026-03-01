sanremo 2026 la riscossa dei giovani

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato il pubblico più numeroso dal 1990, con il 60% di share. La serata ha visto salire sul palco giovani artisti e ospiti, mentre l’attenzione dei telespettatori si è concentrata sulla gara dei cantanti. Klaus Davi presenta la rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Festival di Sanremo ) Ottima performance, e non era per nulla scontata, della terza serata del Festival, la più vista dal 1990 col 60.6% di share medio, picco del 66% poco dopo le 23 quando Carlo Conti ha annunciato Alicia Keys mentre l’audience più alta si è registrata alle 22:11 con 14,2 milioni di spettatori all'entrata in scena di Laura Pausini col secondo abito della serata. Raramente un Sanremo che inizia “male” poi si riprende invertendo la tendenza. In questo caso è successo. Perché? Grazie ai giovani, nello specifico il target 1524enni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo 2026 e la moda nella vita dei giovani: gli psicosegreti del lookSANREMO – Se per un adulto vestirsi è spesso una questione di etichetta o praticità, per un ragazzo è un atto di comunicazione non verbale...

Amici 24 traina Sanremo Giovani 2026, Nicolò Filippucci favorito, Antonia rivelazione: la classifica dei braniLa scorsa edizione di Amici è diventata la fucina per la finale di Sanremo Giovani 2025, con 3 concorrenti su 6 in grado di guadagnarsi un posto in...

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

