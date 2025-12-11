Amici 24 traina Sanremo Giovani 2026 Nicolò Filippucci favorito Antonia rivelazione | la classifica dei brani

L'ultima edizione di Amici ha dimostrato di essere un trampolino di lancio per Sanremo Giovani 2025, con numerosi talenti emergenti. Tra i favoriti spiccano Nicolò Filippucci e Antonia, mentre la classifica dei brani rivela le preferenze del pubblico e della giuria, anticipando i protagonisti della prossima selezione musicale.

La scorsa edizione di Amici è diventata la fucina per la finale di Sanremo Giovani 2025, con 3 concorrenti su 6 in grado di guadagnarsi un posto in finale. Qui la classifica dei cantanti e delle canzoni più streammate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Amici 24, Luk3 rivela se parteciperà a Sanremo 2026: "Me lo avete chiesto in tanti" - Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha aggiornato i fan sulla sua vita e sui suoi progetti ... Lo riporta comingsoon.it

Chi è Senza Cri, da Amici 24 a Sanremo Giovani con “Spiagge” - Senza Cri, il cui nome è Cristina Carella, è nata a Brindisi nel 2000 e ha coltivato un legame profondo con la musica fin dall'adolescenza, dedicandosi alla chitarra e iniziando a comporre i suoi ... Come scrive 105.net